Москва14 мая Вести.В возрасте 86 лет бывшая королева Дании Маргрете II, добровольно сложившая полномочия в январе 2024 года, была доставлена в больницу из-за сердечного приступа. Об этом информирует пресс-служба королевского двора.

Ее разместили в Национальной королевской больнице Копенгагена, где она пробудет ближайшие выходные под контролем медиков. Специалисты проводят обследование и оценивают текущее состояние пациентки.

Маргрете II возглавляла Данию на протяжении 52 лет и передала трон своему сыну Фредерику X 14 января 2024 года. Она вошла в историю как первый датский монарх за почти девять веков, добровольно отрекшийся от власти. После этого события за ней сохранился титул "Ее Величество".