Королева Великобритании Елизавета II в последние годы своей жизни сошла с ума. Об этом заявил королевский биограф Эндрю Лауни.
По его словам, в последние годы жизни королевы функции монарха фактически исполнял ее старший сын.
Люди не понимают, что к концу жизни она была совсем того, — утверждает биограф. — [младший сын королевы Эндрю] поднимался к ней и запугивал ее, чтобы она что-то ему сделалаприводит слова Лауни газета Daily Mail
В то же время светский обозреватель газеты Ричард Иден опровергает слова Лауни. По его словам, в те годы он лично встречался с Елизаветой II и видел, как она ведет содержательные беседы с гостями.
4 апреля издание People писало, что Елизавета II не смогла проститься со своим супругом, герцогом Эдинбургским принцем Филиппом, перед его кончиной в апреле 2021 года.