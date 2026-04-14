Биограф Лауни заявил, что Елизавета II к концу жизни сошла с ума

Москва14 апр Вести.Королева Великобритании Елизавета II в последние годы своей жизни сошла с ума. Об этом заявил королевский биограф Эндрю Лауни.

По его словам, в последние годы жизни королевы функции монарха фактически исполнял ее старший сын.

Люди не понимают, что к концу жизни она была совсем того, — утверждает биограф. — [младший сын королевы Эндрю] поднимался к ней и запугивал ее, чтобы она что-то ему сделала приводит слова Лауни газета Daily Mail

В то же время светский обозреватель газеты Ричард Иден опровергает слова Лауни. По его словам, в те годы он лично встречался с Елизаветой II и видел, как она ведет содержательные беседы с гостями.

4 апреля издание People писало, что Елизавета II не смогла проститься со своим супругом, герцогом Эдинбургским принцем Филиппом, перед его кончиной в апреле 2021 года.