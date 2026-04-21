Москва21 апрВести.21 апреля 2026 года исполняется 100 лет со дня рождения бывшей королевы Великобритании Елизаветы II – самого долгоправившего монарха в истории страны. Она находилась на престоле 70 лет и 214 дней.
Елизавета Александра Мария Виндзор родилась в 1926 году в Лондоне в семье будущего короля Георга VI. Наследницей престола она стала после отречения своего дяди Эдуарда VIII. В годы Второй мировой войны будущая королева служила водителем и механиком во Вспомогательной женской территориальной службе, а в 1947 году дала обещание посвятить жизнь служению народу.
В том же году она вышла замуж за отрекшегося от всех титулов бывшего принца Греческого и Датского Филиппа Маунтбеттена, с которым прожила более 73 лет. В семье родились четверо детей, включая будущего короля Карла III.
На престол Елизавета II взошла в 1952 году в возрасте 25 лет. Период ее правления охватил ключевые события XX и XXI веков, за время ее правления в Великобритании сменились 15 премьер-министров. Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в замке Балморал в Шотландии в возрасте 96 лет.