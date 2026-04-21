Исполняется 100 лет со дня рождения королевы Елизаветы II 21 апреля 100 лет исполнилось бы королеве Британии Елизавете II

Москва21 апр Вести.21 апреля 2026 года исполняется 100 лет со дня рождения бывшей королевы Великобритании Елизаветы II – самого долгоправившего монарха в истории страны. Она находилась на престоле 70 лет и 214 дней.

Елизавета Александра Мария Виндзор родилась в 1926 году в Лондоне в семье будущего короля Георга VI. Наследницей престола она стала после отречения своего дяди Эдуарда VIII. В годы Второй мировой войны будущая королева служила водителем и механиком во Вспомогательной женской территориальной службе, а в 1947 году дала обещание посвятить жизнь служению народу.

В том же году она вышла замуж за отрекшегося от всех титулов бывшего принца Греческого и Датского Филиппа Маунтбеттена, с которым прожила более 73 лет. В семье родились четверо детей, включая будущего короля Карла III.

На престол Елизавета II взошла в 1952 году в возрасте 25 лет. Период ее правления охватил ключевые события XX и XXI веков, за время ее правления в Великобритании сменились 15 премьер-министров. Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в замке Балморал в Шотландии в возрасте 96 лет.