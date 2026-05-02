Москва2 мая Вести.Находящаяся в иранской тюрьме лауреат Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади госпитализирована из-за катастрофического ухудшения состояния здоровья, сообщает агентство Reuters со ссылкой на ее соратников.

По данным ее сторонников, Мохаммади переведена из тюрьмы в больницу из-за "катастрофического" ухудшения ее состояния.

…Два случая полной потери сознания и тяжелый сердечный приступ цитируется заявление фонда, которым управляет ее семья

Согласно информации фонда, состояние Мохаммади нестабильно, ей требуется кислородная терапия.

В Норвежском Нобелевском комитете призвали власти Ирана освободить женщину.

Мохаммади около 50 лет, она получила Нобелевскую премию мира в тюрьме за свою кампанию по продвижению прав женщин и отмене смертной казни в Иране.

В феврале правозащитницу приговорили почти к восьми годам лишения свободы дополнительно после того, как она начала голодовку в тюрьме, где уже отбывает срок.