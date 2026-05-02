Москва2 маяВести.Находящаяся в иранской тюрьме лауреат Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади госпитализирована из-за катастрофического ухудшения состояния здоровья, сообщает агентство Reuters со ссылкой на ее соратников.
По данным ее сторонников, Мохаммади переведена из тюрьмы в больницу из-за "катастрофического" ухудшения ее состояния.
…Два случая полной потери сознания и тяжелый сердечный приступцитируется заявление фонда, которым управляет ее семья
Согласно информации фонда, состояние Мохаммади нестабильно, ей требуется кислородная терапия.
В Норвежском Нобелевском комитете призвали власти Ирана освободить женщину.
Мохаммади около 50 лет, она получила Нобелевскую премию мира в тюрьме за свою кампанию по продвижению прав женщин и отмене смертной казни в Иране.
В феврале правозащитницу приговорили почти к восьми годам лишения свободы дополнительно после того, как она начала голодовку в тюрьме, где уже отбывает срок.