Стало известно о состоянии здоровья задержанной в Грузии россиянки Курашкевич Состояние здоровья россиянки, задержанной в Грузии по запросу США, ухудшилось

Москва1 авг Вести.Состояние здоровья россиянки Татьяны Курашкевич, задержанной в Грузии по запросу Соединенных Штатов, ухудшилось в СИЗО. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Он привел обращение к президенту общества Красного Креста Грузии Натии Лоладзе, из которого следует, что Курашкевич, несмотря на проблемы со здоровьем, не получает необходимые медикаменты и не находится под надлежащим наблюдением медиков.

Гипертония и повышенное артериальное давление, требующее регулярного приема гипотензивных препаратов. Общая слабость и упадок сил. Состояние преддиабета, требующее соблюдения диеты и контроля уровня сахара привел Мельников данные из обращения

Кроме того, по его словам, россиянке требуется операция по извлечению опорной пластины голеностопа после перелома, перенесенного в сентябре прошлого года.

В июне Курашкевич, которая находилась в международном розыске по линии Интерпола по запросу США, была задержана в аэропорту Тбилиси. Она подозревается в содействии преступной деятельности и участии в ней, а также преступном сговоре и отмывании денег. Россиянку после задержания поместили в СИЗО.