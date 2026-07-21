Москва21 июлВести.Подруга избитой в грузинской гостинице россиянки Юлии Нестерюк Владислава Бородина опровергла информацию о том, что местные власти якобы запретили им выезд из страны.
По ее словам, которые приводит РИА Новости, россиянки 22 или 23 июля покинут страну после повторного опроса.
Нас попросили остаться, но запрета у нас нетсказала Бородина
20 июля адвокат пострадавшей туристки Лали Апциаури сообщила, что ее подзащитная – украинка, имеет гражданство РФ и Турции. По ее словам, пострадавшая живет и работает в Турции. В результате инцидента у женщины сломан нос, и она хочет делать операцию в Турции, однако медики пока не дают разрешения на авиаперелет из-за гематомы в области носа и лба.