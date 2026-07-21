Подруга избитой в Грузии россиянки опровергла информацию о запрете на выезд

Подруга избитой в Грузии девушки опровергла данные о запрете на выезд из страны Подруга избитой в Грузии россиянки опровергла информацию о запрете на выезд

Москва21 июл Вести.Подруга избитой в грузинской гостинице россиянки Юлии Нестерюк Владислава Бородина опровергла информацию о том, что местные власти якобы запретили им выезд из страны.

По ее словам, которые приводит РИА Новости, россиянки 22 или 23 июля покинут страну после повторного опроса.

Нас попросили остаться, но запрета у нас нет сказала Бородина

20 июля адвокат пострадавшей туристки Лали Апциаури сообщила, что ее подзащитная – украинка, имеет гражданство РФ и Турции. По ее словам, пострадавшая живет и работает в Турции. В результате инцидента у женщины сломан нос, и она хочет делать операцию в Турции, однако медики пока не дают разрешения на авиаперелет из-за гематомы в области носа и лба.