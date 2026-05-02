Москва2 маяВести.Бывший командующий армией боснийских сербов, генерал Ратко Младич, вероятно, перенес повторный инсульт, его госпитализировали в больницу в Гааге, заявил сын генерала Дарко Младич, его слова приводит боснийско-сербский телеканал ATV.
По словам Младича, он общался с 84-летним отцом в субботу.
…Его снова перевели в больницу. Похоже, у него случился еще один инсульт. У него были симптомысказал Дарко Младич
Он добавил, что в Гааге пока не приняли решения по запросу адвоката о выписке генерала для лечения в Сербии.
В середине апреля сын Младича сообщал, что состояние здоровья генерала ухудшается.
Младич, командовавший армией сербов во время войны в Боснии и Герцеговине, в 2017 году получил пожизненный срок в Гаагском трибунале за геноцид, преступления против человечества и нарушение законов и обычаев войны.