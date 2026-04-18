Москва18 апр Вести.Два сербских врача проведут осмотр бывшего командующего силами боснийских сербов в ходе вооруженного конфликта в Боснии и Герцеговине генерала Ратко Младича в тюрьме Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге 22 апреля.

Об этом РИА Новости сообщил сын генерала Дарко Младич, отметив, что состояние здоровья его 83-летнего отца продолжает ухудшаться из-за инсульта.

В связи с этим семья и власти Сербии направили в МОМУТ официальный запрос с просьбой предоставить медицинский отчет и разрешить осмотр сербскими специалистами.

Я сам завтра еду в Гаагу, но смогу его увидеть только в понедельник днем (20 апреля – прим. ред.), на выходных там нет визитов. Также в понедельник генерала Младича отдельно, как представитель властей Сербии, посетит министр юстиции (Ненад Вуйич – прим. ред). Доктора, кардиолог и невролог, отправляются во вторник и смогут его осмотреть только в среду (22 апреля – прим. ред.). Состояние, судя по краткому телефонному разговору, ухудшилось рассказал Младич-младший

По его словам, генерал находится в крайне тяжелом состоянии: он очень слаб, с трудом говорит, не может самостоятельно вставать или садиться на кровати. Медицинские документы, полученные из тюрьмы, подтверждают серьезное ухудшение его здоровья.

Семья Младича ожидает от МОМУТ ответ на совместный запрос России и Сербии в Совет Безопасности ООН об освобождении генерала из заключения по медицинским показаниям.

Ратко Младич, командовавший армией сербов во время вооруженного конфликта в Боснии и Герцеговине, в ноябре 2017 года был приговорен Гаагским трибуналом к пожизненному заключению за геноцид, преступления против человечества и нарушение законов и обычаев войны.

Он был арестован в Сербии в мае 2011 года после того, как почти 16 лет скрывался от международного правосудия. Во время заключения в Гаане Младич перенес несколько инсультов и хирургических операций и переболел коронавирусной инфекцией.

Адвокаты и члены семьи неоднократно заявляли, что МТБЮ не представляет им информации о реальном состоянии здоровья генерала, а медики в тюрьме ООН в Гааге, по их словам, не проводят должного лечения

Летом 2025 года Гаагский трибунал отказал Младичу в досрочном освобождении.