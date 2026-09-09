Dagbladet: власти Норвегии скрывали информацию о поездке Зеленского в Осло

В Норвегии возмутились из-за тайного визита Зеленского в Осло Dagbladet: власти Норвегии скрывали информацию о поездке Зеленского в Осло

Москва9 сен Вести.Власти Норвегии пытались скрыть от общественности визит Владимира Зеленского в Осло на похороны короля Харальда V, сообщает Dagbladet.

Как отмечает издание, журналисты заранее направили официальный запрос в норвежский МИД, чтобы выяснить, будет ли Зеленский присутствовать на церемонии. Однако ведомство отказалось предоставить информацию.

Министерство иностранных дел сослалось на канцелярию премьер-министра Норвегии, которая отказалась комментировать этот вопрос говорится в материале

По данным Dagbladet, позднее норвежский МИД заявил газете, что список глав государств, участвующих в похоронах, якобы является засекреченным.

При этом автор публикации отметил, что каждое государство самостоятельно может объявить о своем участии. На этом фоне издание обратило внимание, что сам Зеленский заранее не сообщал о возможной поездке в Норвегию.

Накануне глава киевского режима прибыл в Осло для участия в похоронах короля Норвегии Харальда V, который умер 29 августа. В своем Telegram-канале он указал, что в Осло запланированы важные встречи и подписание двустороннего документа, который должен способствовать усилению безопасности Украины.

После смерти Харальда V престол унаследовал его сын Хокон, принявший официальное имя Хокон VIII. 1 сентября он принес присягу перед парламентом.