На Западе раскритиковали слова Зеленского о Косово Politico: слова Зеленского о непризнании Киевом независимости Косово неуклюжи

Москва12 авг Вести.Слова Владимира Зеленского о непризнании Украиной независимости Косово неуклюжи. Об этом пишет издание Politico.

Как напомнили журналисты, Зеленский сделал соответствующее заявление в ходе визита в Сербию. Уже на следующий день, как утверждается, власти частично признанной Республики Косово убрали украинский флаг в центре Приштины из-за позиции Киева.

Он [Зеленский] влез в самый острый региональный спор, заявив, что Украина продолжит не признавать независимость Косово говорится в публикации

Главе киевского режима, пишет издание, пришлось на собственном опыте убедиться, что мимоходных замечаний касательно Косово делать не стоит. Авторы материалы подчеркнули, что ход Зеленского был неуклюжим.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что непризнание Косово является большим дипломатическим провалом Зеленского.