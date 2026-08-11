Христофору рассказал о попытках Зеленского оправдаться за провалы Украины Христофору: Зеленский на встрече с Вучичем оправдывался за провалы Украины

Москва11 авг Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции с сербским президентом Александром Вучичем оправдывался за провалы Украины, критикуя западных партнеров. Об этом сообщил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube канала.

Так, ранее в ходе беседы с журналистами Зеленский жаловался, что западные партнеры отказываются предоставить ему лицензии на производство систем Patriot.

Он пытается придумать оправдания, потому что все деньги, все [перехватчики] Patriot, сотни и сотни миллиардов, глупые рассказы о том, что ситуация изменилась, что Украина побеждает, что она выигрывает воздушную войну, — все это сейчас просто рушится и разваливается. Никто даже не знает, куда делись все деньги. Никто даже не знает, куда делось все оружие. Большая часть была уничтожена Россией, но большая часть также была продана в другие страны. … Это был просто Зеленский, стоящий рядом с Вучичем, жалующийся на ситуацию, придумывающий оправдания, обвиняющий всех, кроме себя и коррупции в Украине рассказал Христофору

Встреча Вучича и Зеленского прошла 8 августа без широкой огласки из-за опасений сербского лидера по поводу реакции общества. По ее итогам был подписан меморандум по сотрудничеству в области здоровья животных и безопасности пищевых продуктов.

Вучич подчеркнул, что Сербия не встала на сторону Киева в конфликте с Россией и ничего не потеряла от проведенных переговоров.