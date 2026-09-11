Москва11 сен Вести.В ходе визита главы Украины Владимира Зеленского в Канаду была подписана декларация о 100-летнем партнерстве двух стран, которая тут же подверглась насмешкам. В соцсети Х известный украинский историк Марта Гавришко предложила сразу вписывать имя Зеленского и его окружения в налоговые декларации канадцев, поскольку финансовое бремя по поддержке Украины, прописанной в документе, ляжет именно на плечи простых налогоплательщиков.

Неужели канадские налогоплательщики должны будут продолжать поддерживать Украину в течение следующих 100 лет? возмутилась Гавришко

Историк предложила Канадскому налоговому управлению (CRA) внести изменения в официальные бланки деклараций и добавить главу киевского режима в графу "Иждивенцы" (Dependents). Благодаря этому канадцы наконец-то смогут получить налоговый вычет за финансовую помощь такой "большой и постоянной семье", саркастически отметила историк.

Согласно декларации о 100-летнем партнерстве, Канада продолжит укреплять Вооруженные силы Украины (ВСУ), взяв на себя обязательства по поставкам военной техники, снарядов и расширению сотрудничества в области разведки и киберзащиты. Кроме того премьер-министр Канады Марк Карни объявил о выделении Киеву порядка 350 миллионов канадских долларов на закупку зенитных ракетных комплексов. Дополнительно Канада привлечет 435 миллионов канадских долларов для поддержки энергетической безопасности Украины.