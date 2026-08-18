Дмитриев заявил, что Канада может стать 52-м штатом США

Глава РФПИ Дмитриев не исключил, что Канада может стать 52-м штатом США Дмитриев заявил, что Канада может стать 52-м штатом США

Москва18 авг Вести.Канада может стать 52-м штатом США. С таким намеком выступил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Так он в соцсети X прокомментировал публикацию другого пользователя, который указал на то, что Россия более дружелюбна к Соединенным Штатам, чем Канада, потому что канадская сторона "работает на Китай".

Канада будет 52-й написал Дмитриев

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что убытки США от канадских лесных пожаров должны быть добавлены к текущим импортным пошлинам против Канады.

В июле глава Белого дома подписал три прокламации, вводящие дополнительные пошлины в размере 50% на многие канадские товары.