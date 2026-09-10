Депутат Исаев объяснил, почему Трамп не позвонил в Киев после визита делегации

Исаев предположил, почему Трамп не связался с Зеленским после визита эмиссаров Депутат Исаев объяснил, почему Трамп не позвонил в Киев после визита делегации

Москва10 сен Вести.Президент США Дональд Трамп по итогам визитов спецпосланников США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев созвонился с российским лидером Владимиром Путиным, но не связался с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Причиной этому могло послужить хамское отношение к американским эмиссарам на Украине. Такое мнение в интервью информационной службе "Вести" высказал заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

По словам депутата, атмосфера приема напоминала не переговоры, а выступление юмористов.

Трамп созвонился с Путиным, но не созвонился с Зеленским и, видимо, в ближайшее время не созвонится. Этому видится две причины. Во-первых, прямо скажем, абсолютно хамский прием его специальных представителей в Киеве. Было ощущение, что его спецпредставителей принимает не руководство страны, которое гибнет прямо на глазах, а команда КВН – бронзовый призер районного конкурса, почетное третье место среди трех участников. Шуточки, прибауточки, маечки с надписями, вопросы Гордона и так далее, и тому подобное. Это явное неуважение, которое Трамп не любит заявил Исаев

Второй возможной причиной парламентарий считает насыщенный график Трампа, который сейчас занят подготовкой к выступлению на промежуточном съезде Республиканской партии в Далласе.

Во-вторых,… ему действительно сейчас некогда, он участвует в съезде в Далласе, съезд продолжается, и там запланировано второе выступление Дональда Трампа считает Исаев

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подготовил футболки с надписью "киевский режим" в качестве подарка для спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, предпринимателя Джареда Кушнера