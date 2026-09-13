В США заявили о необходимости найти формулу, которая устроит Россию и Украину Кушнер: Россия и Украина хотят найти путь к урегулированию конфликта

Москва13 сен Вести.США считают, что Москва и Киев привержены поиску путей урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил зять президента США Джаред Кушнер.

По его словам, для достижения договоренностей необходимо не только провести тщательную подготовительную работу, но и дождаться подходящего момента для заключения сделки.

Нам надо найти правильную формулу, которая устроила бы всех и позволила продвинуться вперед сказал Кушнер

Он отметил, что к поиску пути урегулирования привержены президент США Дональд Трамп, спецпосланник Стив Уиткофф, президент России Владимир Путин и глава киевского режима Владимир Зеленский.

Сначала необходимо провести подробные консультации со сторонами, сформировать представление о сделке, а затем создать или найти подходящие условия для ее заключения заявил Кушнер, выступая по видеосвязи на конференции Ялтинской европейской стратегии в Киеве

По его мнению, мирные и другие политические договоренности требуют сочетания двух факторов — тщательной предварительной работы и возможности воспользоваться подходящим моментом для их заключения. Если необходимый момент наступит до завершения подготовки, договориться не удастся, считает Кушнер. Аналогично, по его словам, недостаточно только провести всю необходимую работу без создания необходимого импульса для заключения соглашения.

Кушнер и Уиткофф 5 сентября посетили Москву, где провели встречу с президентом России Владимиром Путиным. На следующий день они встретились в Киеве с Владимиром Зеленским. Позднее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о телефонном разговоре Путина и Трампа, состоявшемся 8 сентября.

Россия неоднократно заявляла о приверженности дипломатическому урегулированию украинского кризиса, при этом российские власти указывали, что Киев не готов решать конфликт путем переговоров.