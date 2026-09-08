14:01 08 сентября 2026 14:17 08.09.2026Татьяна РутковскаяПолитикаПесков: условия мира для Киева будут ухудшаться по мере затягивания переговоровПесков: условия мира для Киева будут ухудшаться по мере затягивания переговоровСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмМосква8 сенВести.Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.Читайте также"Дальше будет хуже": в ГД ответили, что грозит Украине при отказе заключить мир11:12 Песков заявил, что Киев пока не поддается воздействию посредников17:13 31 авгПесков: киевский режим теряет устойчивость13:02 26 авгПесков ответил на вопрос о бессмысленности переговоров с Киевом на фоне Ирана16:13 16 июлКремль: нагнетание напряженности не помогает мирному процессу на Украине13:04 9 июлПесков заявил о приближении необратимых процессов для Киева10:33 24 июнПесков: ситуация на фронте для Киева становится катастрофической12:59 19 июнПесков рассказал о последствиях отказа Киева от переговоров13:03 2 июнПолитикаВнешняя политика08.09.2026