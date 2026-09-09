Москва9 сен Вести.Экономическая ситуация на Украине стремительно ухудшается, и в это же время сам киевский режим находится в не самом лучшем своем состоянии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Сейчас киевский режим находится в очень тяжелом положении, ухудшается стремительно экономическая ситуация в стране, не хватает денег, не хватает вооружения пояснил он

Ранее Песков высказался по теме обмена пленными с Украиной, заявив, что работа по этому фронту продолжается.