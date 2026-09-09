Киеву известно о компромиссах, необходимых для урегулирования, заявил Песков Песков: Киев знает, на какие компромиссы необходимо пойти для урегулирования

Москва9 сен Вести.На Украине знают, на какие компромиссы необходимо пойти, чтобы приблизиться к мирному урегулированию конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В беседе с журналистами Песков сообщил, что киевский режим сейчас находится в крайне тяжелом положении, из-за чего начинает проявлять "гибкость". Однако, отметил он, это не та гибкость, которая требуется.

В Киеве прекрасно знают, что нужно сделать, готовность к каким компромиссам нужно проявить, чтобы реально выйти на мирное урегулирование рассказал он

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский после ударов ВС РФ по портовой инфраструктуре заявил о готовности Киева находить компромиссы по вопросам экспорта зерна и энергетики.