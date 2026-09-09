Песков: Киев заявил о готовности к компромиссу после слов Путина о ящике Пандоры

Песков раскрыл, после каких слов Путина Киев выразил готовность к компромиссам Песков: Киев заявил о готовности к компромиссу после слов Путина о ящике Пандоры

Москва9 сен Вести.Готовность Украины идти на компромиссы появилась после заявления президента России Владимира Путина о том, что украинские власти "открыли ящик Пандоры". Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский, заявлявший о намерении добиваться уступок от Москвы атаками на объекты в глубине территории России, после ответных российских ударов допустил возможность компромиссов в сферах экспорта зерна и энергетики.

Такая готовность появилась после того, как выразился президент Путин, киевский режим открыл ящик Пандоры, нанося удары по нашим объектам, мирным экономическим объектам, объектам социальной инфраструктуры отметил Песков

Он обратил внимание, что Украина находится в "очень тяжелом положении" из-за ухудшения экономической ситуации, нехватки финансирования и вооружений.

Песков связал бедственное положение страны с проявлениями гибкости в позициях Киева, однако отметил, что это не тот вид гибкости, который необходим для урегулирования.