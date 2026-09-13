Песков: заявление Зеленского о блэкауте в РФ – это очередной эскалационный шаг

Песков об угрозах Зеленского блэкаутом: очередное эскалационное заявление Песков: заявление Зеленского о блэкауте в РФ – это очередной эскалационный шаг

Москва13 сен Вести.Заявление главы киевского режима Владимира Зеленского об ответных ударах по российской энергетике для организации блэкаутов является очередным эскалационным шагом. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал Павлу Зарубину, сообщает ИС "Вести".

Это ведь президент неоднократно упоминает вот те самые планы на 40 дней по нанесению сокрушительного удара по России, по экономике России. Это был существенный эскалационный шаг. Это новое заявление в эскалационном стиле отметил Песков

11 сентября Зеленский заявил, что Украина планирует наносить ответные удары по российской энергетике.

Между тем ранее президент РФ Владимир Путин сообщал, что Вооруженные силы РФ получили приказ наносить удары по энергетике Украины, если ВСУ будут атаковать гражданские объекты на территории России.