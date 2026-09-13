Москва13 сенВести.Заявление главы киевского режима Владимира Зеленского об ответных ударах по российской энергетике для организации блэкаутов является очередным эскалационным шагом. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал Павлу Зарубину, сообщает ИС "Вести".
Это ведь президент неоднократно упоминает вот те самые планы на 40 дней по нанесению сокрушительного удара по России, по экономике России. Это был существенный эскалационный шаг. Это новое заявление в эскалационном стилеотметил Песков
11 сентября Зеленский заявил, что Украина планирует наносить ответные удары по российской энергетике.
Между тем ранее президент РФ Владимир Путин сообщал, что Вооруженные силы РФ получили приказ наносить удары по энергетике Украины, если ВСУ будут атаковать гражданские объекты на территории России.