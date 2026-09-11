Москва11 сен Вести.Украина планирует наносить ответные удары по российской энергетике, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Если россияне будут бить по нашей энергетике – они получат то же самое. Если они будут устраивать нам блэкауты, мы будем пытаться отвечать им достойно цитируют Зеленского украинские СМИ

6 сентября советник Зеленского Сергей Бескрестнов призвал подумать об эвакуации Киева этой зимой, так как Украине не хватит зенитных ракет для защиты. Он также добавил, что баллистические ракеты украинской разработки до сих пор не готовы, а дроны-перехватчики не способны угнаться за российскими реактивными БПЛА.

Медлу тем российский президент Владимир Путин ранее сообщил, что Вооруженные силы РФ получили приказ наносить удары по энергетике Украины, если ВСУ будут атаковать гражданские объекты России.