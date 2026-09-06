Советник Зеленского рекомендовал подумать об эвакуации части жителей из Киева Советник Зеленского Бескрестнов: стоит подумать об эвакуации пожилых из Киева

Москва6 сен Вести.Украина вряд ли получит необходимое количество снарядов Patriot для защиты предстоящей зимой, из-за чего стоит задуматься об эвакуации пожилых жителей Киева. Об этом заявил внештатный советник Владимира Зеленского, специалист в сфере связи и беспилотных систем Сергей Бескрестнов.

По его словам, которые приводит британская газета The Guardian, Украина остро нуждается в ракетах Patriot.

Сергей Бескрестнов … выразил обеспокоенность перспективами Киева этой зимой и предложил эвакуировать пожилых людей отмечается в публикации

При этом советник Зеленского подчеркнул, что это не является официальным заявлением.

Запасы ракет для Patriot были серьезно истощены в ходе операции США и Израиля против Ирана. Сообщалось, что только за первые пять дней боевых действий США израсходовали более 800 перехватчиков, а к июлю их запасы сократились до 25% от уровня, который Пентагон считает необходимым.

Ранее в Верховной раде посоветовали украинцам покинуть Киев и запастись дровами.