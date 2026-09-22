МИД РФ: Москва может рассмотреть запрос Киева на встречу во время ГА ООН

РФ может рассмотреть встречу с Украиной на полях ГА ООН при подаче запроса МИД РФ: Москва может рассмотреть запрос Киева на встречу во время ГА ООН

Москва22 сен Вести.Российская делегация готова рассмотреть возможность встречи с представителями Украины во время Генеральной Ассамблеи ООН при наличии запроса. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель главы МИД РФ Александр Алимов.

Дипломат выразил сомнение, что украинская сторона выступит с таким предложением.

Если выйдут (с предложением о встрече - ред.), в чем я очень сомневаюсь, – мы рассмотрим, как и подобные предложения от любых других делегаций сказал Алимов

В настоящее время переговоры с представителями Украины в графике министра иностранных дел России Сергея Лаврова не запланированы.

Лавров возглавит российскую делегацию на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. Выступление главы МИД РФ ожидается 26 сентября. Кроме того, запланирован ряд двусторонних контактов с представителями дружественных стран.