Конгрессвумен Луна: переговоры США с РФ и Украиной могут пройти на ГА ООН

Луна: переговоры США с РФ и Украиной возможны на ГА ООН Конгрессвумен Луна: переговоры США с РФ и Украиной могут пройти на ГА ООН

Москва21 сен Вести.Представители администрации американского лидера Дональда Трампа в ходе недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН могут встретиться с представителями России и киевского режима, чтобы обсудить пути урегулирования кризиса на Украине. Таким мнением поделилась член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна в эфире Fox News.

Я предполагаю, что там состоятся переговоры не только с иранцами, но и с украинцами и русскими сказала Луна

Ранее она заявила, что шанс мирного разрешения украинского конфликта есть. По словам Луны, при прежнем руководстве США никаких усилий для завершения конфликта на Украине не предпринималось.

Между тем заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что новый раунд переговоров между представителями России и США по устранению двусторонних раздражителей запланирован на ближайшие недели.