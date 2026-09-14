Луна выразила готовность сделать все возможное для достижения мира на Украине

Политик Луна: шанс добиться мира на Украине есть Луна выразила готовность сделать все возможное для достижения мира на Украине

Москва14 сен Вести.Шанс мирного разрешения украинского конфликта есть, заявила в соцсети Х член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна и выразила готовность сделать для этого все от нее зависящее.

Она отметила, что при прежнем руководстве США никаких усилий для завершения конфликта на Украине не предпринималось. С приходом к власти Дональда Трампа ситуация изменилась.

Конфликт на Украине должен завершиться… Сейчас у нас есть шанс, и я сделаю все, что от меня зависит, чтобы способствовать достижению мира написала политик

Ранее она подчеркивала, что мирная сделка по Украине давно назрела. По словам конгрессвумен, урегулирование этого кризиса выгодно Вашингтону, в том числе с экономической точки зрения.

Зять американского президента Джаред Кушнер после визитов в Москву и Киев заявил, что самым сложным вопросом переговоров по украинскому конфликту остается территориальный. Остальные положения мирного соглашения уже разработаны и согласованы, но Киев не соглашается отвести войска к рубежам, обозначенным Москвой.