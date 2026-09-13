Кушнер: ВСУ нужно отступить по обозначенной в Кремле линии для мира

Кушнер обозначил самый сложный вопрос в украинском урегулировании Кушнер: ВСУ нужно отступить по обозначенной в Кремле линии для мира

Москва13 сен Вести.Территориальные разногласия остаются наиболее сложной частью переговоров по завершению украинского конфликта. Об этом заявил зять американского президента Джаред Кушнер, чьи слова передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, остальные положения мирного соглашения уже разработаны и согласованы, однако Украина пока не готова отвести войска к линии, обозначенной Москвой.

Кушнер отметил, что ситуацию осложняют изменения на фронте, происходящие быстрее ожиданий обеих сторон.

Задачей американских посредников он назвал поиск решения, которое учитывало бы позицию Киева и "позволило убедить Россию прекратить конфликт". Недавние переговоры в Москве, по его оценке, помогли лучше понять российский подход и выработать новые предложения.

Кушнер сообщил, что американская сторона работает над организацией трехсторонних переговоров для обсуждения этих идей. Прямой диалог участников конфликта он считает эффективнее обмена предложениями через посредников.

Ранее в Киеве признали, что более не могут содержать ВСУ только за свой счет.