Замглавы МИД Рябков сообщил о скором раунде переговоров с представителями США Рябков анонсировал скорую встречу дипломатов РФ и США по раздражителям

Москва20 сен Вести.Новый раунд переговоров между представителями России и США по устранению двусторонних раздражителей запланирован на ближайшие недели. Об этом РИА Новости сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Дипломат отметил, что подобные встречи стали регулярными и Москва расценивает их как полезный инструмент взаимодействия. При этом замглавы МИД признал, что темпы содержательного продвижения в диалоге остаются ниже ожидаемых, однако российская сторона не намерена отказываться от контактов и продолжит работу на этом треке.

Ранее в июне Рябков констатировал стагнацию переговорного процесса, допуская проведение консультаций на уровне экспертов.