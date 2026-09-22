МИД РФ: Украина не выходила к России с предложением встречи на Генассамблее ООН

МИД опроверг встречу представителей Украины и России в рамках Генассамблеи ООН МИД РФ: Украина не выходила к России с предложением встречи на Генассамблее ООН

Москва22 сен Вести.Замглавы МИД России Александр Алимов опроверг информацию о предложении Украины провести встречу на полях Генеральной ассамблеи (ГА) ООН.

О возможности перезапуска дипломатического процесса по урегулированию конфликта на Украине 7 сентября в интервью порталу Axios упомянул глава киевского режима Владимир Зеленский. По его утверждению, площадкой для таких консультаций Киева и Вашингтона может стать ГА ООН в Нью-Йорке.

Они на нас с такими предложениями не выходили заявил Алимов в интервью РИА Новости

81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН стартовала в Нью-Йорке 8 сентября. Традиционная неделя высокого уровня включает общие прения, которые пройдут с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября. Россию на мероприятии представит министр иностранных дел Сергей Лавров, его выступление запланировано на 26 сентября.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что у Лаврова запланирован насыщенный график двусторонних встреч с представителями дружественных стран.