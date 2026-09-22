Встреча Зеленского и Макрона в Нью-Йорке вызвала иронию со стороны Мирошника

Мирошник иронично прокомментировал встречу Зеленского и Макрона в Нью-Йорке Встреча Зеленского и Макрона в Нью-Йорке вызвала иронию со стороны Мирошника

Москва22 сен Вести.Встреча лидера киевского режима Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Нью-Йорке вызвала ироничный отклик со стороны посла по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родиона Мирошника.

Встреча двух лидеров произошла в преддверии мероприятий по линии Генассамблеи ООН.

В Нью-Йорке они встретились! Нескрываемое наслаждение прокомментировал в своем Telegram-канале посол Мирошник

Общеполитическая дискуссия 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН начнется 22 сентября. На протяжении недели в штаб-квартире ООН выступят и проведут встречи главы государств и правительств, министры иностранных дел и другие высокопоставленные представители стран-членов организации. Российскую делегацию на сессии возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.