Москва22 сенВести.Встреча лидера киевского режима Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Нью-Йорке вызвала ироничный отклик со стороны посла по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родиона Мирошника.
Встреча двух лидеров произошла в преддверии мероприятий по линии Генассамблеи ООН.
В Нью-Йорке они встретились! Нескрываемое наслаждениепрокомментировал в своем Telegram-канале посол Мирошник
Общеполитическая дискуссия 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН начнется 22 сентября. На протяжении недели в штаб-квартире ООН выступят и проведут встречи главы государств и правительств, министры иностранных дел и другие высокопоставленные представители стран-членов организации. Российскую делегацию на сессии возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.