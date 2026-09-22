Москва22 сенВести.Ирландский журналист Чей Боуз осудил главу киевского режима Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона за их поведение на встрече в Нью-Йорке.
Журналист напомнил, что Зеленский по прибытии в Нью-Йорк сразу направился на встречу с французским лидером.
Тема разговора: война и гибель людей. Само собой, они оба улыбаютсяотметил Боуз
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник иронично прокомментировал встречу Зеленского и Макрона.