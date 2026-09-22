Боуз: Зеленский и Макрон на встрече улыбались, говоря о войне и гибели людей

Ирландский журналист осудил Зеленского и Макрона за их поведение в Нью-Йорке Боуз: Зеленский и Макрон на встрече улыбались, говоря о войне и гибели людей

Москва22 сен Вести.Ирландский журналист Чей Боуз осудил главу киевского режима Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона за их поведение на встрече в Нью-Йорке.

Журналист напомнил, что Зеленский по прибытии в Нью-Йорк сразу направился на встречу с французским лидером.

Тема разговора: война и гибель людей. Само собой, они оба улыбаются отметил Боуз

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник иронично прокомментировал встречу Зеленского и Макрона.