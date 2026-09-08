Москва8 сенВести.На Украине осознают, что у Киева нет шансов на победу. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз.
В соцсети X он усомнился в возможности прекращения огня и заявил, что конфликт закончится лишь на поле боя.
И на Украине знают, что шансов на победу нетнаписал Боуз
Ранее он раскритиковал главу киевского режима Владимира Зеленского и украинскую делегацию за "позорное" поведение во время встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.