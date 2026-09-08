Журналист Боуз: Украина понимает, что у нее нет шансов на победу

Ирландский журналист указал, что у Украины нет шансов на победу Журналист Боуз: Украина понимает, что у нее нет шансов на победу

Москва8 сен Вести.На Украине осознают, что у Киева нет шансов на победу. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз.

В соцсети X он усомнился в возможности прекращения огня и заявил, что конфликт закончится лишь на поле боя.

И на Украине знают, что шансов на победу нет написал Боуз

Ранее он раскритиковал главу киевского режима Владимира Зеленского и украинскую делегацию за "позорное" поведение во время встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.