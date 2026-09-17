Москва17 сен Вести.Аргументы главы киевского режима о выборах на Украине, высказанные в интервью американскому телеканалу, не имеют ничего общего с реальностью. Об этом заявил ИС "Вести" заявил заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Он отметил, что Зеленский давал интервью американскому телеканалу, где рассказывал, почему на Украине невозможно провести выборы.

Оплот демократии — это отсутствие выборов. Зеленский каждый раз приводит разные аргументы, но здесь он как-то кучно привел все четыре основных аргумента, которые он обычно использует. Давайте проявим объективность и попробуем их проанализировать. Аргумент номер один: 10 млн украинцев сейчас находятся за пределами Украины, и сложно будет организовать их голосование. Но дело в том, что совсем недавно сам Зеленский радовался как ребенок в связи с тем, что Евросоюз организовал голосование граждан Молдовы на своей территории, которое полностью перевернуло результат выборов. Открыв избирательные участки там, где молдаван вообще отродясь не было, и все эти избирательные участки проголосовали. Почему же он думает, что в отношении Украины Евросоюз не может сделать то же самое? сказал Исаев

Депутат напомнил, что по итогам украинских социологических опросов, после окончания СВО, на Украину готовы вернуться всего 10 процентов населения.

Он привел еще второе основание: нельзя проводить выборы, потому что значительная часть граждан Украины проживает на территориях, освобожденных Россией. Ну тогда возникает вопрос: а каким образом на Банковой оказался Зеленский? В девятнадцатом году Крым был в составе РФ, Донецкая и Луганская Народные республики объявили свою независимость и вели боевые действия с украинскими националистами. Ну, если рассуждать по этой логике, там должен сидеть до сих пор Порошенко. Ему просто в голову не пришло, что, оказывается, так можно. Значит, когда Зеленский избирался, то можно было не учитывать эти голоса отметил он

Третье высказывание Зеленского, что якобы нельзя организовать выборы на линии боевого соприкосновения не находит основание, отметил Исаев.

Наконец, четвертый, самый убойный аргумент. Зеленский — законник. По закону нельзя проводить выборы во время военного положения. Он о военном положении говорит как о явлении природы. Смеркалось, вечерело. Военное положение ввелось как-то само собой. Извините, пожалуйста, военное положение — это решение, которые вводятся вполне конкретными субъектами, самим Зеленским и депутатами Рады. То есть как раз теми лицами, которые не заинтересованы в проведении выборов и хотят оставаться дальше у кормушки и грабить, так сказать, поступающие европейские и американские средства. Одним словом, аргументы эти рассыпаются при малейшем рассмотрении заключил Андрей Исаев

Владимир Зеленский в интервью канадскому телеканалу CBC News заявил о невозможности военной победы в текущем противостоянии с Россией. По его словам, из-за колоссальных человеческих потерь победителей в этом конфликте не будет ни с одной из сторон.