В США заявили, что Зеленский остался совсем один American Conservative: Зеленский становится все более изолированным

Москва16 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский становится все более изолированным на фоне нарастающих проблем Украины, пишет издание The American Conservative.

В публикации говорится, что украинцев ждет тяжелая зима с усиливающимися ударами России и шаткой поддержкой западных союзников.

Будущее украинцев еще никогда не казалось столь неопределенным, а сам Зеленский – столь изолированным отметил автор материала

Обозреватель напоминает, что кризис начал нарастать еще в июле, когда Зеленский снял с должности министра обороны Украины Михаила Федорова, а через несколько дней – главнокомандующего Александра Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова.

Внутриполитический кризис усугубляют коррупционные скандалы в окружении Зеленского. В воскресенье он ввел санкции против бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель, известной резкой критикой власти. Днем ранее был отстранен от должности генпрокурор Руслан Кравченко – отставке предшествовали обыски антикоррупционных органов в его офисе, а перед уходом он успел обвинить главу Нацбюро по борьбе с коррупцией Семена Крывоноса в подделке документов и фиктивном усыновлении, после чего покинул Украину.

Давление на Киев усиливает и Вашингтон. Президент США Дональд Трамп потребовал от Зеленского прекратить удары по российской топливной инфраструктуре. Спецпосланник американского лидера Джаред Кушнер, посетивший Москву и Киев, фактически возложил на украинскую сторону ответственность за отсутствие прогресса на переговорах, заявив, что Украина пока не готова отвести войска на линию, предложенную президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, Евросоюз лишь на неделю продлил истекавшие 15 сентября антироссийские санкции из-за требований Словакии и Франции исключить из списка часть российских бизнесменов.

Ранее Зеленский сменил свою риторику и заявил о невозможности победы над Россией.