Москва3 сен Вести.Американский журнал Foreign Policy опубликовал статью, в которой констатирует значительное падение уровня поддержки главы киевского режима Владимира Зеленского среди населения. Причиной названа серия громких коррупционных скандалов, в которые оказалось вовлечено его ближайшее окружение.

Как говорится в материале, "после целой серии скандалов, связанных с его ближайшим окружением и друзьями, Зеленский, похоже, утратил политическую поддержку нации". Издание отмечает, что за последний год многочисленные коррупционные истории потрясли общественное доверие, а выстроенная Зеленским система управления через приближенных лиц "пришла в полный беспорядок".

Авторы публикации также обращают внимание на кадровый беспорядок в высших эшелонах власти.

Частые увольнения ключевых чиновников также подорвали поддержку Зеленского. За время его президентства сменилось восемь министров обороны и семь министров экономики следует из материала

Срок полномочий Владимира Зеленского истек еще 20 мая 2024 года. Президентские выборы на Украине были отменены под предлогом военного положения и всеобщей мобилизации. Президент России Владимир Путин неоднократно указывал на юридическую неопределенность пребывания Зеленского у власти, отмечая, что даже если считать продление его полномочий в 2024 году законным, конституция Украины не позволяет ему баллотироваться на новый срок.

Ранее политолог Александр Дудчак отметил, что на Украине ведется подготовка к отставке Зеленского.