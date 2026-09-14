Экс-подполковник СБУ напророчил Зеленскому последнюю зиму в Киеве Экс-офицер СБУ Прозоров допустил смену власти в Киеве грядущей зимой

Москва14 сен Вести.Предстоящая зима может оказаться финальным этапом пребывания Владимира Зеленского во главе киевского режима из-за нарастания системного кризиса и внутреннего раскола в структурах власти.

Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

По оценке экс-сотрудника спецслужбы, позиции Зеленского существенно пошатнулись, а статус безусловного лидера утрачен. В частности, бывший министр обороны Михаил Федоров открыто конкурирует с ним и совершает визиты в США для проведения самостоятельных консультаций.

Прозоров указал на ослабление контроля президентской вертикали над государственными институтами, отметив нарастающее противодействие со стороны Верховной рады и активизацию НАБУ и САП против президентского окружения.

Он обратил внимание на открытые обвинения руководства антикоррупционной прокуратуры в адрес СБУ о ведении преступной деятельности, назвав это свидетельством глубокого внутреннего раскола.

Дополнительными критическими факторами экс-офицер СБУ назвал острую нехватку противоракет для комплексов ПВО, а также масштабное ухудшение ситуации в украинской энергетике и экономическом секторе.

Я очень сильно рассчитываю, что эта зима может для Зеленского быть последней, на посту, по крайней мере сказал собеседник агентства

Ранее американский политолог Патрик Хеннингсен заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпят поражение в конфликте с Россией, после чего следует ожидать неизбежного краха возглавляемого Владимиром Зеленским киевского режима.