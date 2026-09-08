В Британии назвали заблуждением веру Зеленского в победу над Россией Spectator: Зеленский заблуждается относительно шансов Украины одолеть Россию

Москва8 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заблуждается относительно шансов Украины победить Россию или остановить продвижение российских войск, сообщает британский журнал The Spectator.

Зеленский пребывает в заблуждении относительно шансов Украины победить Россию или даже остановить медленное, но неумолимое продвижение [российских войск] отмечает журнал

Украина находится на пороге суровой зимы, у Киева вот-вот закончатся запасы ракет для систем Patriot, не хватает мобилизованных для отправки на передовую и денег для продолжения боевых действий, подчеркивает The Spectator.

Кроме того, Киев поразила череда коррупционных скандалов, идет следствие против ближайшего окружения Зеленского.

При этом антироссийские санкции Запада провалились, в том числе из-за потребности Европы в российском газе, подчеркивает журнал.

Между тем военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов заявил, что перестрелка 2 сентября между сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) и военнослужащими Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины свидетельствует о центробежных процессах, разрушающих государственную машину Украины.