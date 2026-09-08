Москва8 сенВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заблуждается относительно шансов Украины победить Россию или остановить продвижение российских войск, сообщает британский журнал The Spectator.
Зеленский пребывает в заблуждении относительно шансов Украины победить Россию или даже остановить медленное, но неумолимое продвижение [российских войск]отмечает журнал
Украина находится на пороге суровой зимы, у Киева вот-вот закончатся запасы ракет для систем Patriot, не хватает мобилизованных для отправки на передовую и денег для продолжения боевых действий, подчеркивает The Spectator.
Кроме того, Киев поразила череда коррупционных скандалов, идет следствие против ближайшего окружения Зеленского.
При этом антироссийские санкции Запада провалились, в том числе из-за потребности Европы в российском газе, подчеркивает журнал.
Между тем военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов заявил, что перестрелка 2 сентября между сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) и военнослужащими Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины свидетельствует о центробежных процессах, разрушающих государственную машину Украины.