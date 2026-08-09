В Британии назвали просчетом ставку Киева на удары по РФ The Sunday Times: ставка Зеленского на террор против РФ провалилась

Москва9 авг Вести.Расчет Владимира Зеленского на то, что атаки по гражданским объектам России ослабят готовность Москвы урегулировать конфликт на Украине на своих условиях, себя не оправдал. Такое мнение высказал британский политический обозреватель Марк Галеотти в колонке для еженедельника The Sunday Times.

Надежды на то, что удары вглубь территории могут подорвать российскую экономику, представляются необоснованными сказано в материале

Эксперт указал, что поступления РФ от экспорта энергоносителей стабилизируются на фоне конфликта в Иране, несмотря на атаки Украины по нефтеперерабатывающим заводам, а "очереди за бензином уже сокращаются или вовсе исчезли".

Запасы беспилотников и ракет у Украины также ограничены. Ей пришлось перенаправить средства, ранее задействованные в кампании против нефтеперерабатывающих заводов, на удары по объектам Wildberries отметил Галеотти

Автор колонки пишет, что атаки украинских сил по мирным объектам - в их числе автобус в Белгородской области и пляж в Архипо-Осиповке неподалеку от Геленджика - напротив, объединяют жителей России. В качестве сравнения он привел "Блиц" - налеты немецкой авиации на Британию в начале Второй мировой войны, которые "лишь укрепили решимость британцев".

Как отмечает Галеотти, Москва в ответ на действия Киева атаковала портовые объекты Одессы, а движение судов в этой акватории оказалось практически парализовано.

Поскольку экспорт украинского зерна, стали и железной руды зависит от черноморских маршрутов, эти перебои обходятся Киеву более чем в 50 млн фунтов ($67 млн) в день. Особенно сильно пострадал сельскохозяйственный сектор страны заметил он

Помимо этого, Галеотти обратил внимание, что запасы ракет для комплексов Patriot у Украины подходят к концу, а значит, наступающей зимой российская сторона может вывести из строя энергосистему страны, "мощность которой и так сократилась до менее чем трети от довоенного уровня". Курс, избранный Зеленским, эксперт охарактеризовал как "рискованный шаг", не давший тех итогов, на которые тот рассчитывал.