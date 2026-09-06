Перестрелка между ГУР и СБУ – признак разрушительных процессов на Украине Эксперт Степанов раскрыл причину перестрелки между ГУР И СБУ

Москва6 сен Вести.Перестрелка 2 сентября между сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) свидетельствует о центробежных процессах, разрушающих государственную машину. Об этом ИС "Вести" рассказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

По его словам, все это происходит на фоне серьезных коррупционных скандалов и аппаратной борьбы в силовом блоке.

Мы видим ситуацию вокруг Министерства обороны и де-факто регулярные конфликты между силовыми структурами. Вот на днях была перестрелка между ГУР и СБУ. Это говорит о том, что идет очень серьезная деструктивная внутриполитическая борьба и центробежные процессы неизбежно будут разрушать государственную машину пояснил Степанов

Ранее перестрелку между СБУ и ГУР назвали следствием интриг главы киевского режима Владимира Зеленского.