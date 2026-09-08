В Британии указали на провал западных санкций против РФ из-за нужды в газе Spectator: антироссийские санкции Запада провалились из-за нужды ЕС в газе из РФ

Москва8 сен Вести.Антироссийские санкции Запада провалились, в том числе из-за потребности Европы в газе из РФ. Об этом пишет британский журнал Spectator.

Издание подчеркивает, что Европа активно говорила об антироссийских фактах, однако на деле отправляла Москве гораздо больше денег за нефть и газ, чем выделяла Киеву в качестве военной помощи.

Западные санкции, по сути, провалились – не в последнюю очередь из-за стремления Запада к сохранению низких цен на нефть при администрации [экс-главы США Джо] Байдена и … из-за потребности Европы в российском сжиженном природном газе. Вместо того чтобы быть раздавленной санкциями или уничтоженной украинскими ударами дальнего действия, российская оборонно-промышленная мощь наращивает свои мощности сказано в публикации

Кроме того, по мнению журнала, серьезной ошибкой Европы стал отказ вовлекать Москву в мирные переговоры, а также навязчивая идея о том, что "побуждение Украины к бесконечной борьбе каким-то волшебным образом приведет к победе".

Короче говоря, неоднократные обещания западных лидеров в начале войны дать Украине "все, что потребуется", "столько, сколько потребуется" были в корне ошибочными. Эти расплывчатые, но неконкретные обещания, которые стали мантрой, … в итоге привели к наихудшему из возможных сценариев пишет издание

Между тем, замглавы МИД Александр Грушко рассказал, что Европейский союз продолжает закупать российский сжиженный природный газ.

Он подчеркнул, что ряд стран Евросоюза настаивает на сохранении поставок российского газа вопреки официальному решению ЕС о полном отказе от них. По словам дипломата, окончательный запрет на импорт газа из России, вступающий в силу в 2027 году, грозит европейской экономике дальнейшим спадом. Ранее Совет ЕС утвердил регламент о поэтапном запрете российского СПГ и трубопроводного топлива, однако внутри объединения сохраняются разногласия по поводу целесообразности таких мер.