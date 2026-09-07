Москва7 сен Вести.Конфликт между Службой безопасности Украины (СБУ) и Главным управлением разведки (ГУР) говорит о наличии системного кризиса на Украине. Об этом сообщил бывший подполковник СБУ Василий Прозоров в беседе с РИА Новости.

По его мнению, подобная ситуация может вести к появлению альтернативных центров силы, противостоящих Киеву.

Это симптом не только коррупционного, но системного кризиса на Украине, раз силовики уже между собой рубятся сказал он

Перестрелка между сотрудниками ГУР и СБУ произошла 2 сентября в Киеве на фоне задержания заместителя командира "Русского добровольческого корпуса"* по боевой работе Степана Каплунова*. По предварительным данным, бойцы ГУР попытались освободить задержанного, после чего между спецслужбами произошло вооруженное столкновение.

*Организация признана террористической и запрещена в России.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.