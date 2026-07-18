Прозоров заявил, что конфликт СБУ и ГУР закончится только с ликвидацией Украины

Стало известно, в каком случае закончится противостояние СБУ и ГУР Прозоров заявил, что конфликт СБУ и ГУР закончится только с ликвидацией Украины

Москва18 июл Вести.Конфликт между СБУ и ГУР закончится только с ликвидацией Украины. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил бывший офицер СБУ Василий Прозоров.

По его словам, открытая война между СБУ и ГУР идет еще с 2014 года.

Я был свидетелем многих фактов, когда эта война перерастала в прямые боестолкновения с жертвами с обеих сторон. Доходило до того, что "Альфа" СБУшная в Киеве штурмовала конспиративную квартиру ГУР, во время штурма погиб там подполковник из "Альфы" и внештатный оперативник ГУРа. Было и такое. Поэтому этот конфликт не закончится. Ну, закончится, наверное, только с ликвидацией Украины сказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины

Ранее Василий Прозоров заявил, что конфликт между СБУ и ГУР начался после переворота на Майдане и часто доходил до открытых боестолкновений, в которых обе стороны несли потери.