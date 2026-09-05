Мирошник назвал диалог России и США раздражающим фактором для ЕС и Зеленского Мирошник заявил о стремлении европейских стран сорвать контакты РФ и США

Москва5 сен Вести.Контакты и диалог между Россией и США являются раздражающим фактором для европейских стран и Владимира Зеленского. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

По словам дипломата, европейские страны стремятся препятствовать развитию российско-американских контактов на фоне предполагаемого визита в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Для Европы и для Зеленского как интерфейса европейских усилий сами контакты и сам диалог между Вашингтоном и Москвой — раздражающий фактор сказал Мирошник "Известиям"

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Уиткофф и Кушнер во время предполагаемого визита в Россию представят предложения по прекращению конфликта на Украине. Это стало первым официальным комментарием американской стороны относительно готовящейся поездки, которая на тот момент не была подтверждена официально. По данным Bloomberg, визит мог состояться в субботу.

Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил о готовности Москвы к восстановлению отношений с Вашингтоном в полноформатном режиме. Он также отметил, что контакты с представителями американской администрации, назначенными для диалога с Россией, продолжаются.

Ранее Путин говорил, что переговорный процесс по Украине находится в замороженном состоянии. При этом российский лидер подчеркивал готовность Москвы вести переговоры со всеми, кто заинтересован в их проведении, и называл Уиткоффа и Кушнера желанными гостями в России.