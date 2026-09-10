Песков: условия для окончания боевых действий на Украине не поменялись

Условия прекращения боев на Украине все те же, заявил Песков Песков: условия для окончания боевых действий на Украине не поменялись

Москва10 сен Вести.Условия завершения вооруженного конфликта на Украине не поменялись, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Единственная корректировка, которая произошло за два года с момента, как Москва озвучила эти условия, – это то, что положение режима Владимира Зеленского ухудшилось, подчеркнул он.

Все наши предложения для остановки боевых действий хорошо известны, условия не поменялись сказал Песков

Ранее пресс-секретарь президента РФ предупредил европейцев, что они должны серьезно беспокоиться из-за потери контроля над действиями киевского режима, который не останавливается перед провокациями против собственных покровителей.