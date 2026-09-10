Москва10 сен Вести.Потеря контроля над действиями киевского режима должна вызывать серьезную обеспокоенность в европейских столицах, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он ответил на вопрос журналистов о том, как в Кремле воспринимают потерю Великобританией контроля над киевским террористическим режимом, который Лондон самостоятельно воспитал.

Это очевидный факт. Это так же, как Германия перестала контролировать, а Украина взрывает, Украина взрывает "Северный поток". Здесь так же, таких примеров очень много, это не первый. По идее, это должно быть поводом для серьезной обеспокоенности в европейских столицах объяснил Песков

Ранее за госизмену был задержан агент Службы безопасности Украины. Гражданин России работал в организации, охраняющей посольства Великобритании в Москве. По указу украинского блогера под ником Апостол Дмитрий (Карпенко), задержанный собирал информацию о сотрудниках посольства, проводимых в нем мероприятиях, а также о системе обеспечения безопасности.