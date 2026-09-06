На Западе заявили об ужесточении позиции Москвы по Украине Bloomberg: условия Москвы по Украине становятся жестче

Москва6 сен Вести.Требования России к условиям завершения конфликта на Украине становятся жестче, поскольку Москва считает, что имеет военное преимущество над Киевом. Такое мнение выразили авторы статьи Bloomberg.

Источники издания утверждают, что президент РФ Владимир Путин готов остановить боевые действия только на условиях Москвы. При этом, по их словам, российская сторона ужесточает свою позицию, так как уверена в превосходстве над Украиной на поле боя.

Агентство также пишет, что после переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Дональда Трампа Джаредом Кушнером российские власти не продемонстрировали готовности отказаться от своих военных целей. Источники, знакомые с позицией Киева, в свою очередь сообщили, что Украина пессимистично оценивает возможность существенного прогресса на переговорах.

5 сентября спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер прибыли в Москву с рабочим визитом. Сначала они провели деловой обед с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, после чего направились в Кремль на переговоры с Путиным.

После встречи в Кремле помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп продолжат поддерживать контакты. По его словам, работа по линии американских представителей Уиткоффа и Кушнера также будет продолжена.

После Москвы американские эмиссары направились в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским.