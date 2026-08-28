Москва28 авг Вести.Западные СМИ нагнетают возможность военных столкновений между Россией и странами НАТО. Эти настроения достигли пика во время анализа результатов визита в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. Якобы Вашингтон привез предупреждение Москве не проверять НАТО на прочность. "США собрали разведывательные данные, свидетельствующие о предварительной подготовке России к возможной военной мобилизации для войны на Украине и планах по проверке решимости Организации Североатлантического договора", - пишет Wall Street Journal.

"Последние оценки американской разведки указывают на то, что расчеты Путина относительно рисков могут меняться: российский лидер потенциально может все чаще санкционировать провокационные действия против членов НАТО, включая гибридные операции и другие меры, которые можно отрицать, за исключением обычных военных действий, чтобы проверить решимость альянса и администрации Трампа. Бывший российский чиновник предупреждает, что «неизвестные источники» могут атаковать заводы по производству беспилотников в Великобритании", - нагнетает ситуацию CBS News.

Wall Street Journal публикует мнение, что Рэтклифф, как только прилетел в Москву, встал в позу супергероя и заявил: "Мы знаем, что вы собираетесь сделать, и вам лучше этого не делать". Подобную фантастику рассказала изданию бывший заместитель директора Национальной разведки США Бет Саннер. Получается, американцы вдруг ни с того ни с сего приехали защищать Украину, а чтобы два раза не летать, и Европу.

Эту гипотезу косвенно подтверждает Bloomberg, который сообщает, что Россия готовится усилить удары по Украине, поскольку в Кремле пришли к выводу, что переговоры о мирном соглашении зашли в тупик. "Москва рассматривает усиление ударов баллистическими ракетами по Киеву, в том числе по центру столицы, а также по объектам инфраструктуры в других украинских городах", поскольку "все переговорные механизмы фактически рухнули и стороны вернулись к исходной точке". "На фоне эскалации все больше российских чиновников допускают, что Путин в крайнем случае может прибегнуть к применению тактического ядерного оружия в Украине", - продолжает накалять Bloomberg, но тут же оговаривается, что "сейчас никаких признаков подготовки России к применению ядерного оружия нет".

С одной стороны, подобные заявления, гипотезы и умозаключения лишены всякой логики: зачем тайно приезжать в Москву, чтобы там грозить и шантажировать? Западные СМИ выставляют руководство США идиотами в угоду своим болезненным иллюзиям. Всю эту шумиху перечеркнул президент США Трамп. "Это было что-то вроде обычной, рутинной поездки", - сказал он в интервью радиоведущему Гленну Беку. При этом несдержанный на язык американский лидер уклонился от комментариев об истинной цели визита Рэтклиффа. "Я не хочу это комментировать", - заявил американский лидер журналистам. При этом Трамп уверил представителей СМИ, что Россия не планирует нападать на страны НАТО, поскольку у него есть некая договоренность с президентом РФ Владимиром Путиным. "У меня были с ним хорошие переговоры. Он не станет атаковать территорию НАТО", - заявил президент США в Белом доме.

Но это никак не успокоило трескотню западных СМИ. Как говорится, кто про что, а вшивый про баню. Хотя, конечно, проблемы между Россией и НАТО есть, и они серьезные. "Все страны НАТО, все без исключения, все абсолютно, наращивают усилия, делают все возможное для того, чтобы организовать вот эти действия, враждебные России, довести, как они думают, до их победного конца войну, развязанную в отношении России. Именно они начали войну. Это именно они развязали войну. Я все время об этом говорю, хочу еще раз сказать: не мы начали боевые действия с начала специальной военной операции. Нет. Это они совершили госпереворот на Украине, потом это вынудило нас взять под защиту жителей Крыма, потом развязали войну", - сказал президент России Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими, участниками СВО, 12 июня 2026 года.

Российский лидер называет вещи своими именами. За Зеленским стоит вся экономическая мощь коллективного Запада, и именно это давало прежней американской администрации ложные надежды на разгром и уничтожение России. Но этой мощи оказалось недостаточно, и тогда Америка в лице Трампа не отказалась от войны, а "продала" ее Европе

А это значит, что столкновение между НАТО и Россией стало не менее, а более вероятным. США ушли в сторону от украинского конфликта и зарабатывают на этом деньги, а Европа все сильнее погружается в конфликт. Начинает работать схема Первой и Второй мировых войн, когда Америка решает свои проблемы за счет масштабной войны за океаном.

Поэтому описывать американцев как неких суперменов, которые бросились спасать Европу, по меньшей мере наивно; они сейчас ее топят и подталкивают Европейский континент к катастрофе. Украинский опыт ничему не учит европейских политиков. Киеву тоже сказали, что у них за спиной США, а потом сменился президент, и Вашингтона за спиной не оказалось. При этом, если бы у европейских политиков хватило ума не покупать украинскую войну, то мир на Украине давно был бы достигнут. Но европейские подсвинки, желающие войны, сами приехали в Вашингтон и умоляли продать им войну втридорога. Трамп - делец, он не прошел мимо своей выгоды и надул эту толпу чванливых идиотов, поскольку они сами его об этом просили

В конце концов, между Трампом и Зеленским не так много противоречий, как кажется. Зеленский хочет, чтобы Америка бесконечно долго давала ему деньги, а Трамп хочет заработать на Украине и никаких денег Украине не давать, а с помощью европейских подсвинков, желающих войны, это ему неплохо удается. Поэтому американский президент не стал продавливать условия Анкориджа, которые сам предложил России. "Он (Трамп) лично не оказывал давления на президента Зеленского, чтобы тот добровольно отдал Донбасс или Донецкую область. Кажется, это стало ясно во время саммита на Аляске", - заявил бывший спецпосланник президента США Кит Келлог в интервью.

Но тут уже Кремль берет Трампа "на слабо", поскольку невыполнение Анкориджа серьезно подмачивает его репутацию как переговорщика. "Помните, когда Рубио пытался обозначить новые условия для переговоров, Кремль четко дал понять, что вначале они хотят услышать, что там с Анкориджем? Если американская сторона не в состоянии выполнить то, что было ими же предложено, то Кремль хочет зафиксировать это. Такой себе дипломатический формализм, чисто в их стиле. Поэтому, пока это не будет сделано, никакие новые варианты перемирия не будут рассматриваться", - пишет ЗеРада.

Как только Трамп или официальный представитель Вашингтона скажет, что "Анкоридж - все", это будет означать признание политической импотенции и полного бессилия Вашингтона в мировых переговорных процессах. И тогда не только в Москве, но и в Пекине, Дели и многих центрах глобального Юга, как в известной песне, "три баяна порвут", ведь подобное признание - официальный отказ от мировой гегемонии, а это немало

Вот на коллективном Западе и пытаются рассказать, что Трамп не пустозвон, а супермен, который останавливает войну, но это звучит все менее убедительно. У Трампа есть еще время доказать, что он как-то может влиять на мировые конфликты, но ситуация с Украиной и Ираном говорит об обратном. И выйти с достоинством из этих ситуаций у Вашингтона остается все меньше времени.

Виктор Медведчук, Председатель Совета Международного Движения "Другая Украина"