Москва17 июн Вести.Оказывается, что для прекращения войны на Украине появилось первое "окно для дипломатии". По крайней мере, об этом канцлер Германии Мерц заявил The Guardian. "Впервые может открыться окно для дипломатии с целью прекращения войны на Украине", — заявил канцлер перед началом саммита G7. То есть весной 2022 года в Стамбуле никакого "дипломатического окна", оказывается, не было, и западные политики не упрашивали Москву убрать войска, которые окружали Киев, после чего обещали надавить на Зеленского и подписать взаимовыгодное мирное соглашение.

В результате на Зеленского не только не надавили, а дали ему сотни миллиардов долларов и евро и сказали: "Иди воюй!", что сделало конфликт самым кровопролитным в Европе после Второй мировой войны. Выживший из ума Байден назвал массовое убийство людей "разумной инвестицией", и состояния украинских кровавых коррупционеров начали расти как на дрожжах. Получается, тогда никакого другого сценария и быть не могло, а "окно для дипломатии" появилось только сейчас, а все время, начиная с 2022 года, его вовсе не было.

Что же это за окно такое, которое Мерц решил "подробно и основательно обсудить с Трампом", и почему оно возникло именно сейчас? Ответ на этот вопрос прост: европейские шакалы поняли, что "Акела промахнулся", и надеются политически добить Трампа, как волка-одиночку.

Нынешний американский президент наделал столько непоправимых ошибок, что европейские подсвинки, желающие войны, настолько осмелели, что пытаются схватить его за горло. Сегодня очень мало политических игроков, которые бы публично не плюнули в сторону американского лидера

"Дональд Трамп уже поздравляет себя с тем, что стал первым президентом США, заключившим мир с Ираном после революции 1979 года. Это не так. Он первый, кто втянул Америку в войну с Ираном, а теперь ему понадобилось перемирие… Меморандум о взаимопонимании будет подписан в пятницу, поскольку у Америки нет шансов на успех в этой войне. Ее провал заключается в том, что все проблемы, существовавшие до войны, остались нерешенными", — пишет Bloomberg. Издание утверждает, что перемирие с Ираном имеет все признаки поражения Америки.

Мало того что США не достигли целей в войне с Ираном, так еще и получили раскол с Израилем, с которым начали эту войну. "Израиль, не участвовавший в переговорах администрации Трампа с Ираном, оказывается вне потенциального мирного процесса, а потому главные вопросы, которые волновали американского союзника, остались неразрешенными. Еще до публикации соглашения о прекращении огня подробности переговоров США и Ирана вызвали волну критики и недовольства со стороны израильтян", — пишет The New York Times.

Если в начале конфликта с Ираном Трампа обвиняли в том, что он идет на поводу у еврейского лобби, которое его затянуло в бесполезную войну, то теперь его обвиняют в том, что он бросил союзника в самый неподходящий момент. Нетаньяху уже объявил, что Израиль не будет выводить войска из Ливана и что он не считает себя связанным ливанской оговоркой в соглашении с Ираном, сообщает Ynet. Это говорит о том, что сделка с Ираном может быть сорвана в любой момент. Израиль, несмотря на полную зависимость от США, не собирается действовать в американских интересах.

Несмотря на то что Иран выходит из сделки несомненным победителем, он также публично "бодает" США по любому поводу, обвиняя американцев в вероломстве. "Этот меморандум не означает доверия к врагу… Будем следить за действиями США, а также за исполнением ими своих обязательств", — сообщил замглавы МИД Исламской Республики Казем Гарибабади агентству Tasnim.

И вот на фоне всеобщего посрамления американского флага Трамп заявил, что планирует сосредоточиться на войне на Украине. "У меня были хорошие беседы с Зеленским и Путиным. Я постараюсь продвигать соответствующие решения, и лидеры обеих стран, похоже, открыты для этого", — заявил он перед саммитом G7. И тогда европейские подсвинки, желающие войны, поняли, что американский флаг можно посрамить еще больше, и сделали охотничью стойку.

Вот оно — "дипломатическое окно возможностей": прогнуть поверженного Трампа под себя. На саммите Зеленский и Макрон поволокли Трампа в уголок для личной встречи, при этом Зеленский всячески пытался фотографироваться на фоне американского президента. Правда, незадолго до этого фотосессию с Трампом провел боксер Александр Усик, который собрался в президенты. Фотографию крепкого рукопожатия спортсмена и американского президента в Овальном кабинете опубликовала помощница Трампа и советник по коммуникациям Марго Мартин, что подхлестнуло нелегитимного при первой же возможности упасть американскому лидеру на грудь под фотовспышки.

Трансформация Зеленского при виде Трампа и в кругу европейских подсвинков, желающих войны, поражает воображение. Как только кровавый клоун замечает американского лидера, сразу становится белым и пушистым миротворцем, при этом жалуется "дяде Донни" на Кремль, который якобы не хочет заканчивать "эту чертову войну". Но, как только Трамп исчезает из пределов видимости, тут же грозит России, показывая, что мир ему не нужен совершенно

"Вчера мы с Трампом обсудили трехстороннюю встречу в США с участием Путина. Если Россия откажется и от этого формата, потребуется дополнительное давление", — пафосно заявил нелегитимный. На это помощник президента РФ Ушаков сообщил, что Владимир Путин и Трамп не обсуждали возможность организации такой встречи с Зеленским в США.

Кровавый клоун надеется заставить США играть на его стороне, а это значит, что американцы должны после Ирана войти в конфликт с Россией, что является безумием для Вашингтона. Трампу нужен конфликт Европы и России без американского участия, поэтому он может даже что-то пообещать Зеленскому, тем более что это ему несложно — он это неоднократно демонстрировал, но эти обещания ничего не будут стоить. Расчет европейских подсвинков, желающих войны, наивно ошибочен, им не перехитрить Трампа

Зеленский не оригинален в своем поведении на саммите: он просил денег и вооружений, поскольку наобещал поднять зарплаты ВСУ, а денег у него нет не только для этого, но и на текущие расходы, особенно учитывая аппетиты его коррупционной банды. Все это он намерен выпросить у США, поскольку для Европы он обходится все дороже, а денег у европейских подсвинков все меньше.

Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы спрогнозировать, что никаких денег Трамп Зеленскому не даст и в войну с Россией ради него не полезет. Более того, цены на американские вооружения в связи с их дефицитом будут подняты, поэтому кровавый клоун будет платить больше, а получать меньше. Кто-то должен перекрыть дыры в американском бюджете, которые там пробила война с Ираном.

Европейцы понимают, что платить будут именно они, ведь у Зеленского нет денег, и это их не очень радует. Но они и пикнуть не посмеют, поскольку Европа цинично предала США во время конфликта в Иране, и Трамп это хорошо запомнил. Поэтому возить Зеленского на встречу с Трампом им будет каждый новый раз дороже и дороже. Трамп ездит на подобные встречи брать деньги, а не давать

Виктор Медведчук, председатель совета Международного движения "Другая Украина"