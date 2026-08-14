Москва14 авг Вести.Ряды желающих войны на коллективном Западе редеют, но Зеленский с настойчивостью обреченного дятла продолжает всем долбить, что обязательно добьется победы. При этом он, как оказалось, очень рассчитывает в этом деле на россиян. "Нужно перенести войну на территорию России, и после этого россияне ощутят на себе последствия войны и будут оказывать давление на власть", – заявил "секрет" своей "победы" кровавый клоун.

Логика тут явно болезненная. Если россиянам не словом, а делом доказывают, что Украина представляет для них опасность, то логично предположить, что они встанут как один, чтобы эту опасность ликвидировать. Обозреватель норвежской Dagbladet Мортен Странд считает, что Зеленский ведет опасную игру, поскольку "стратегия Украины по усилению воздушных атак по РФ может консолидировать россиян вокруг Путина и эскалировать войну, а не подтолкнуть Москву к ее окончанию". "Это заставляет задуматься украинское руководство при выборе стратегии войны", – пишет Странд.

Норвежский журналист явно льстит Зеленскому, если считает, что тот способен думать. Вся безумная политика кровавого клоуна отрицает факт хоть какой-то его умственной деятельности. "Если бы я был президентом США или крупным европейским лидером, например, Германии, Франции или другой страны, я бы не стал ждать полного истощения российских войск и того момента, когда Россия, как все предполагают, существенно ослабеет из-за войны на Украине… Я не знаю, можно ли победить Россию. Думаю, что это не произойдет легко, поскольку в конечном счете Россия является ядерной державой, вы не можете просто взять и напасть на нее", – заявил президент Сербии Вучич.

"Когда война на истощение на фронте превращается в истощение в тылу, вопрос уже не в том, проиграете ли вы войну или конкретное сражение на одном из фронтов. Речь идет о том, будете ли вы существовать как народ. Тогда вы используете все, что у вас есть в качестве последней возможности", – сказал глава МИД Турции Фидан, допустив, что Россия использует ядерное оружие, если сочтет это нужным.

Получается, что до многих начинает доходить, что Украина войну не может выиграть в принципе, а россияне никогда не будут действовать так, как им укажет Зеленский, но кровавый клоун продолжает жить в ложных иллюзиях. Он пятый год подряд ждет истощения российской экономики и голодного бунта. Bloomberg пишет, что экономика России продемонстрировала рост во втором квартале, несмотря на усиление украинских ударов по НПЗ и другим объектам. "Резкий рост государственных расходов, превышающий бюджетные планы, продолжает стимулировать экономику в условиях войны, а двузначный рост заработной платы поддерживает устойчивый потребительский спрос, хотя и усиливает давление на корпоративную прибыль", – отмечает агентство.

Получается, что экономически задушить Россию не вышло, хотя на это очень надеялись кукловоды Зеленского. Надеялись они и на политический хаос в РФ, считая, что именно внутренняя нестабильность в стране сделает невозможным применение Москвой ядерного оружия. Но эскалация, которую нагнетает кровавый клоун, наоборот, делает этот сценарий все более вероятным и реальным

"Большинство на Западе не подозревает, что вообще происходит. Цель в том, чтобы поставить Путина в такое положение... что ему придется в ответ ударить гиперзвуковой ракетой по Варшаве или Гамбургу. Нанести по натовской стране удар гиперзвуковым или каким-либо другим оружием – возможно, даже тактическим ядерным", – заявил журналист Такер Карлсон в интервью ведущему RT Рику Санчесу.

А конфликт действительно рискует выйти за рамки территории Украины. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с командованием Тихоокеанского флота в Южно-Сахалинске заявил, что Россия будет зеркально отвечать, если западные страны будут захватывать российские торговые суда. По его словам, власти некоторых стран в нарушение международного права пытаются ограничить движение российских судов, а "недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества". Он назвал это пиратством и разбоем. "Если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И необязательно в тех акваториях, где планируются набеги на наши корабли и суда. А там, где уже мы сами посчитаем это нужным и целесообразным. В любом месте", – сказал российский лидер.

"Мы провели детальный анализ осуществляемого в АТР (Азиатско-Тихоокеанский регион) морского трафика. Знаем маршруты, что везут и чьи это корабли", – доложил президенту РФ командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина. По словам командующего, "силы для досмотра и задержания судов недружественных государств и их теневого флота у нас имеются". "Вневедомственное взаимодействие организовано, готовы приступить к решению данных задач", – отметил военачальник.

"Абсолютное большинство западноевропейских судов также ходят под удобными флагами. А значит что? Значит, руководствуясь симметричным подходом, Россия вправе атаковать любое торговое судно вражеских стран, находящееся как в наших, так и в нейтральных водах при наличии достаточных подозрений, что оно перевозит груз в интересах противника. То есть любой груз! И таких судов очень много. Наши Вооруженные силы способны резко расширить работу за границы Черноморского бассейна!", — пояснил слова Владимира Путина зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Это значит, что коллективный Запад получит проблемы не только в Персидском заливе, но и на большинстве торговых морских путей, что без всякого ядерного оружия обрушит мировую экономику. И от Зеленского сразу начали отодвигаться. Экс-премьер Британии Борис Джонсон начал отрицать, что сорвал мирные переговоры Украины и РФ весной 2022 года

"Это полная, полная чушь. Не было ни одного европейского или западного лидера, который мог бы остановить украинцев от борьбы за свою страну. Все, что я сказал тогда Зеленскому: "Если вы хотите сражаться, то мы будем с вами". Это остается позицией британского народа", – оправдывается Джонсон.

Все это напоминает известный крик девушки с низкой социальной ответственностью: "Не виноватая я! Он сам ко мне пришел!". Неужели этот моральный урод считает, что никто не заметит сотни миллиардов долларов и евро, которые коллективный Запад влил в украинский конфликт? Никто не обратит внимание на толпы западных политиков, которые в течение ряда лет ездили в Киев и требовали ужесточения мобилизации, обещали всяческую помощь, с чем, кстати, обманули?

Это ведь коллективный Запад не только закрывает глаза на уничтожение конституционных прав украинских граждан, попрание их политических, религиозных и культурных свобод, но и поддерживает возрождение на Украине неонацизма, поощряет "бусификацию" и тотальное уничтожение украинского народа. Без огромных денежных потоков и поставок оружия украинский конфликт давно бы исчерпался. И Борис Джонсон не может не нести ответственности за миллионы жертв этого конфликта, как бы он от этого ни открещивался

Постепенно до западных политических недоумков доходит масштаб той катастрофы, которую они создали своей преступной политикой. Мир стоит в полушаге от ядерной войны и невиданного доселе экономического кризиса. Надо как-то сбавлять обороты, если, конечно, ума хватает. А для этого первым делом кукловодам нужно во всем обвинить Зеленского, что он всем "все мозги запутал", что, как видим, и происходит. В ближайшее время ожидается много интересных заявлений от "бывших" сторонников войны из числа европейских подсвинков.

Виктор Медведчук, председатель Совета Международного Движения "Другая Украина"