Основой мирного плана Трампа по Украине стали условия РФ, пишет Spectator Spectator: Запад не может помочь проигрывающей конфликт Украине

Москва8 сен Вести.Основой мирных инициатив Трампа остается идея окончания конфликта на условиях России. Так считает обозреватель британского издания The Spectator Оуэн Маттьюз на основе итогов визита спецпосланников президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев.

Политобозреватель издания констатирует статус-кво: Путин, как и в 2022 году, полон решимости продолжать боевые действия до победного конца, у Киева кончаются люди и деньги, а также больше нет ракет для ЗРК Patriot.

У Дональда Трампа нет иного мирного плана кроме как положить конец конфликту на Украине на условиях Путина отмечает автор статьи

Оуэн Маттью поясняет, что Трамп заблуждается, считая, что на позицию РФ могут повлиять обещания каких-либо выгодных бизнес-проектов, также как в равной степени заблуждается Зеленский относительно шансов Украины одолеть Россию.

Война — это игра с отрицательной суммой, в ней проигрывают все. Бизнес и мир — это ситуация с положительной суммой цитирует слова Кушнера на пресс-конференции в Киеве издание

Но эти слова, поясняет Маттьюз, сторонники Киева подняли на смех за излишний оптимизм и настойчивость, с которыми Трамп пытается положить конец войне на Украине, опираясь лишь на свой деловой опыт.

Европа не согласна с миром на Украине на условиях Путина, но она не в состоянии помешать ни Белому дому, ни тем более Кремлю, делает вывод британское издание.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил два важных пункта в позиции Трампа. Первый – надо забыть о втягивании Украины в НАТО, этот вопрос закрыт. Второй пункт – это признание Вашингтоном реалий в мире.

Кипрский журналист Алекс Христофору посчитал, что Зеленский встречу в Киеве с Уиткоффом и Кушнером превратил вместо переговоров о мире в клоунаду.