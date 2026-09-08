Зеленский превратил встречу с Уиткоффом и Кушнером в клоунаду, заявил Христофору Христофору: глава киевского режима превратил встречу с Уиткоффом в клоунаду

Москва8 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский превратил встречу в Киеве со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в клоунаду, заявил в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.

По его словам, неуместные шутки с украинской стороны, скорее, навредили общему делу.

Это было странно. Было ощущение, будто Зеленский устроил какую-то комедию, чтобы сорвать переговоры. Такое у меня сложилось впечатление сказал он

Журналист отметил, что атмосфера встречи походила на съемку какого-то фильма, где гости студии могли задавать вопросы, а Зеленский, как опытный режиссер, говорил о своем проекте.

Тем не менее получилась какая-то странная постановка, которую задумал Зеленский. Наверное, он пытался сделать ее как можно более удобной для себя добавил Христофору

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что США готовы предоставить Украине отдельный "зимний" пакет военной и экономической помощи. По его словам, этот пакет должен включать в себя не только средства противовоздушной обороны, но и энергетические ресурсы.